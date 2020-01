Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sicherheit und Ordnung in Nord

Zur ersten Sitzung des neuen Jahres trifft sich der Ortsteilrat von Weimar-Nord am Donnerstag, 9. Januar, in der Aula der Grundschule „Lucas Cranach“. Für den öffentlichen Teil hat der Rat Vertreter von Polizei und städtischem Ordnungsamt eingeladen. Mit ihnen will das Gremium über aktuelle Aspekte von Ordnung und Sicherheit in der Nordstadt sprechen. Für interessierte Bürger soll auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und Probleme zum Thema anzubringen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr.