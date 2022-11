Unter großer öffentlicher Anteilnahme wurden am Mittwoch sieben neue Gedenkbäume am Beginn der Blutstraße von Buchenwald gepflanzt.

Sieben neue Bäume an der Blutstraße: Weimar erinnert an Opfer der Nazi-Herrschaft

Weimar. Für jene Gedenkbäume der „1000 Buchen“, die im Sommer in Weimar geschändet wurden, pflanzt die Stadt nun neue nach.

Zwei Traubeneichen, zwei Mehlbeeren, ein Speierling, eine Rot-Esche und ein Spitzahorn, alle zwischen vier und sechs Jahre jung, schlagen nun auf dem Ettersberg Wurzeln und passen sich als heimische, beständige Arten in den Wald ein. Die Stadt hat die sieben Bäume von einer Baumschule im Rheinland geordert, die bereits für mehrere 1000 junge Gehölze in und um Weimar sorgte.

Dass die Bäume am Mittwoch an der Ettersburger Straße gegenüber dem Obelisken ins Erdreich kamen, diente allerdings nicht der bloßen Aufforstung und war vor dem 20. Juli dieses Jahres so nicht geplant. Seinerzeit hatten hier, am Beginn der Blutstraße, Unbekannte sieben von 13 Bäumen massiv beschädigt, die das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda 2015 gepflanzt hatte – in Erinnerung an die Opfer der Todesmärsche aus Buchenwald.

Das 1999 begonnene Gedenkprojekt „1000 Buchen“ hatte im Sommer zwei weitere mutwillige Übergriffe erlitten, als nochmals sechs Bäume geschändet wurden. Wenngleich die Hoffnung besteht, dass sich ein Teil nach den Säge-Attacken erholt, kommt die Stadt ihrem Versprechen nach und pflanzt für jeden der beschädigten Bäume einen neuen.

„Unser Projekt bleibt lebendig und wächst weiter“, betonte Justus Lencer, der Aufsichtsratschef des Lebenshilfe-Werkes. „Wenn die Täter mit den Zerstörungen eines erreicht haben, dann, dass die Menschen sagen: Das bauen wir wieder auf“, sagte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos).

Bundestags-Vizepräsidentin Petra Pau (Linke) fand sehr persönlichen Bezug zum Gedenkprojekt. Ein Kirschbaum, der zu den Geschändeten gehört, erinnert an den Buchenwald-Überlebenden Reinhold Lochmann, der ein Nachbar ihrer Eltern war. „Er sprach immer darüber, dass er in Buchenwald gelernt habe, Solidarität zu üben. Er hat mich wahnsinnig geprägt“, so die Abgeordnete.