Sieben neue Weimarer Infizierte am Samstag

Sieben neue Infektionen aus den letzten 24 Stunden vermeldete am Sonntagvormittag das Weimarer Gesundheitsamt aus der Kulturstadt und ihren Ortsteilen. Drei der positiv Getesteten steckten sich im direkten häuslichen Umfeld an, drei weitere im Familien- und Freundeskreis außerhalb ihres Haushaltes. In einem Fall bleibt der Infektionsweg ungeklärt. Damit gibt es jetzt 71 Infizierte in Weimar. 13 Patienten wurden am Samstag als genesen eingestuft, drei sind in stationärer Behandlung. 329 Weimarer befinden sich in häuslicher Quarantäne – 21 weniger als am Tag zuvor. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht an: von 58,26 auf 61,32.