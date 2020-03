Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Siedlerverein hilft Senioren

Natürlich musste auch der Siedlerverein in Siedlersfreud sein Siedlerheim schließen. Eine Tatsache, die der Verein der Hoffnung unterordnet, mit dazu beizutragen, dass sich der Coronavirus in Weimar nicht weiter ungehemmt ausbreiten kann.

Das übliche Angebot für Senioren ist so zwar außerhalb ihrer eigenen vier Wände nicht mehr möglich. Aber die Mitglieder um den Vorsitzenden Christian Küthe bieten allen älteren Bewohnern von Siedlersfreud und denjenigen, die nicht mehr so mobil sind oder andren Risikogruppen angehören, Hilfe an. Beispielsweise beim Einkaufen oder anderen Wegen.

Wer sich Unterstützung wünscht, der kann auf kurzem Weg Kontakt zu Christian Küthe knüpfen: Unter Telefon 0171 / 77 22 903.