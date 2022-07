Sigrun Lüdde rückt in Weimars Stadtrat

Weimar. Sigrun Lüdde übernimmt in Weimars grüner Stadtratsfraktion das Mandat von Jan Kreyßig.

Ein neues, aber bekanntes Gesicht rückt in Weimars grüne Stadtratsfraktion: Sigrun Lüdde wird am 13. Juli für Jan Kreyßig den Platz einnehmen. Kreyßig legte Ende Juni aus persönlichen Gründen sein Mandat nieder. „Wir bedauern seine Entscheidung sehr, respektieren jedoch seinen Wunsch, sich nun auf Beruf und Familie zu konzentrieren. Sein hohes Engagement für die wichtigen Themen in unserer Stadt war beispielhaft. Ehrenamt fordert viele von uns bis an die Grenzen, vor allem wenn es so gewissenhaft wahrgenommen wird wie von Jan Kreyßig“, so Fraktionsvorsitzende Ann-Sophie Bohm. Mit Sigrun Lüdde bekomme die Fraktion erfahrene Verstärkung, vor allem im Bereich der Kultur. Sie saß bereits in mehreren Legislaturperioden für die Grünen im Stadtrat.