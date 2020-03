Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Silberkarpfen aus Stausee geholt

Ein stattlicher Silberkarpfen von über einem Meter Länge ging jetzt Fischer Uwe Müller in eines seiner Stellnetze auf dem Stausee Hohenfelden, wo er die Fischereirechte ausübt. Beim Einholen ins Boot hat sich der schwere Fisch heftig gewehrt, berichtete der erfahrene Fischer. Selbst er habe Schwierigkeiten gehabt, das Tier ins Boot zu hieven. So traurig es auch anmuten mag: Für den Karpfen war in der Stedtener Mühle allerdings Endstation. Dort wurde er in Filetstücke verarbeitet beziehungsweise auch geräuchert. Durch sein fettarmes und wohlschmeckendes Fleisch gilt er bei Kennern als guter Speisefisch.