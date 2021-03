Silbernes Caritaskreuz für Michael Wenzel

Weimar. Thüringer Berufsweg des Caritas-Regionalleiters für Mittelthüringen begann vor 20 Jahren in Weimar.

Hohe Ehrung: Nach 20-jähriger Tätigkeit wurde der Regionalleiter der Caritasregion Mittelthüringen, Michael Wenzel, mit einer der höchsten Auszeichnungen der Caritas in Deutschland geehrt. Das Silberne Caritaskreuzes des Deutschen Caritasverbandes sei „ein würdiges Zeichen des Dankes und der hohen Anerkennung für sein besonderes Engagement in der Caritas“, betonte Vorstand Mark Keuthen zur Verleihung.

Vor zwei Jahrzehnten – am 15. März 2001 – führte sein Lebensweg Michael Wenzel zur Caritas in das Bistum Erfurt, teilte diese in einer Presseinformation mit. Wenzel übernahm seinerzeit die Leitung der Caritas-Regionalstelle in Weimar und Jena. Nach der Umstrukturierung im Jahr 2006 wurde ihm die Verantwortung für die neue Region Mittelthüringen übertragen.

„In einer Zeit ständiger Veränderungen und neuer Herausforderungen lenkten Sie kompetent und hoch engagiert die Geschicke der regionalen Caritas. Dabei achteten Sie auf die notwendige Bodenhaftung, das Miteinander der Dienstgemeinschaft und die so wichtigen Kontakte in die Gesellschaft“, so Mark Keuthen. Michael Wenzels Leitungsstil sei geprägt durch „Begegnung auf Augenhöhe, das Zuhören und die Schärfung des christlichen Profils“.