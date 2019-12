Weimarpreisträger Michael von Hintzenstern an der Orgel in Denstedt.

Denstedt. Weimarpreisträger Michael von Hintzenstern gibt Orgelkonzert in Denstedt.

Silvester-Konzert an der Liszt-Orgel

. Zum traditionellen Silvester-Konzert an der Liszt-Orgel wird am 31. Dezember um 17 Uhr in die Kirche von Denstedt eingeladen. Weimarpreisträger Michael von Hintzenstern bringt Werke aus fünf Jahrhunderten zu Gehör, – von Frescobaldi über Bach und Liszt bis hin zu „Zukunftsmusik“ des 21. Jahrhunderts. Bei einer Improvisation unter Einbeziehung der 2012 eingebauten Winddrossel wird er den sonst starren Orgelklang zum Fließen bringen und dem Instrument bisher noch nie gehörte Klangwelten entlocken. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.