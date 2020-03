Silvester kostet 3200 Euro und 16 Tonnen zusätzlich

Die finanziellen und gesundheitlichen Auswirkungen der Silvesternacht 2019/2020 waren eher durchschnittlich. Das geht aus der Auskunft der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke im Weimarer Stadtrat hervor. – Die Deutsche Umwelthilfe hatte vor dem Jahreswechsel ein generelles Feuerwerksverbot in der gesamten Stadt gefordert.

Zur Zahl und Schwere von Verletzungen gibt es keine Angaben. Allerdings wurden nach dem Fest auch keine Ermittlungen der Polizei wegen Verletzungen im Stadtgebiet gemeldet. Grundsätzlich sei die Einsatzfrequenz des Rettungsdienstes zum Jahreswechsel erhöht. Deshalb werde in Weimar ein zusätzlicher Rettungswagen eingesetzt. Silvester sei in dieser Beziehung vergleichbar mit Himmelfahrt oder dem Zwiebelmarkt.

Mehrkosten entstanden der Stadt in Höhe von 3245,28 Euro durch das Beseitigen von Verunreinigungen. Der Kommunalservice Weimar beschränkt sich am Neujahrstag auf die touristisch bedeutsamen Innenstadtbereiche und den Parkplatz in Belvedere. In diesem Jahr waren neun Mitarbeiter mit einer Groß- und einer Kleinkehrmaschine, einem Entsorgungsfahrzeug und zwei Transportern unterwegs.

Die Feuerwehr rückte in den letzten zehn Jahren durchschnittlich zu neun Einsätzen aus. Diesmal waren es acht (3 Brände), in den drei Jahren zuvor je 13. Sonst hat die Feuerwehr etwa vier Einsätze am Tag. Da auch der Jahreswechsel aus der Regelbesetzung der Feuerwehr erfolge, entstehen keine Zusatzkosten.

Die von der Linken gewünschte Einschätzung klimarelevanter Folgen der Silvesternächte nimmt das Bundes-Immissionsschutzgesetz als Maßstab. Danach sind die Grenzwerte für Feinstaub in den letzten drei Jahren an den automatischen Messstationen in der Schwanseestraße und der Steubenstraße eingehalten worden. Selbst der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Wert von 20 μg/m³ wurde in dieser Zeit eingehalten.