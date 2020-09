Auf der Seite zur Wallendorfer Straße rollte ein Skoda am Mittwoch rückwärts über die Böschung am Parkplatz des Lidl-Marktes in der Erfurter Straße.

Zu einem nicht alltäglichen Unfall wurde die Weimarer Polizei am 23. September 20202 an den Parkplatz des Lidl-Marktes in der Erfurter Straße gerufen. Auf der Seite zur Wallendorfer Straße war am Mittwoch ein Skoda rückwärts die Böschung hinabgerollt. Verletzt wurde niemand. Nähere Angaben zur Unfallursache und dem entstandenen Sachschaden konnte die Polizei zunächst nicht machen.