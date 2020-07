Smiley gegen Hetze

Seit einem Jahr hat er sich darüber geärgert. Weil aber niemand etwas gegen die vier „ACAB“-Schriftzüge am Bauzaun in der Schillerstraße 13/15 unternahm, hat Martin Röckert sie nun selbst unkenntlich gemacht. Er holte sich die Erlaubnis des Bauherrn, der B&L Gruppe, und übermalte einen Schriftzug mit einem Smiley. – Die dem Englischen entlehnte Abkürzung steht für „alle Bullen sind Bastarde“. Röckert will mit der Aktion ein Zeichen gegen Hass und Hetze setzen. „Diese schlimmen Beleidigungen im öffentlichen Raum gegen unsere Sicherheitskräfte sind inakzeptabel“, sagt er und plant das Entfernen weiterer Schriftzüge in der Stadt.