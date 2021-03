So fern und doch ganz nah: Tanzwerkstatt Weimar trainiert digital

Weimar. Mit Live-Streaming-Angeboten bringt die Tanzschule den Unterricht zu ihren Schülern nach Hause.

Gute Erfahrungen hat die Tanzwerkstatt Weimar in der Pandemie mit ihrem Tanzunterricht via Live-Streaming gemacht. „Nachdem wir gleich zu Beginn der Krise mit hochgeladenen Tanzunterricht-Videos gestartet sind, kamen darauf eigentlich nur positive Rückmeldungen. Aber gerade uns Tanzlehrern, die wir allein im großen Saal tanzten und filmten, war es bald einfach zu einsam“, berichtet Ricarda Straub-Unger. So wurde eine interaktive Form des online-Unterrichts gesucht und mit dem Live-Streaming gefunden. Mit den live eingeschalteten Kursteilnehmern könne man sich im Chat verständigen. „Dadurch können wir auch wieder besser auf die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer eingehen“, betont Ricarda Straub-Unger.

Da die sonst zum Saisonstart angebotenen Schnuppertanzwochen nicht stattfinden konnten, hat die Schule auch für neue Interessierte eine Möglichkeit des Mittanzens gefunden: Interessenten können sich ein „Danke“ kaufen, mit dem sie an zwei Live-Stream-Einheiten pro Woche teilnehmen und zudem auch Zugriff auf die Aufzeichnung dieses Unterrichts bekommen.

Der aktuelle Stundenplan reiche von Kindertanz über Ballett für Erwachsene und Hip-Hop bis Zumba. Wer alle Kurse voll auskosten möchte, meldet sich für ein All-you-can-dance-Paket an. Darüber hinaus sind nach Angaben von Ricarda Straub-Unger in der momentanen Situation auch alle willkommen, die die Tanzschule mit dem Kauf eines Tanzgutscheins unterstützen möchten. Ihren Dank adressiert die Tanzwerkstatt an alle Schüler, die der Werkstatt in diesen Zeiten die Treue halten und sie weiterhin unterstützen. „Wir sind nachhaltig beeindruckt von der Solidarität, die die Tänzer und Tänzerinnen uns seit Mitte März 2020 entgegenbringen. Nur so kann unsere Tanzschule auch zukünftig als ein vielfältiger Ort für Tanz, Bewegung und Begegnung erhalten bleiben“, so Anna Gorbunova, die Leiterin der Tanzschule.

www.tanzwerkstatt-weimar.de