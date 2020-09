Solarspaziergang durch Weimar

Einen „Solarspaziergang – von der Notenbank bis zur Ro70“ bieten die Weimarer Bündnis-Grünen am 1. Oktober an. Wer sich für Sonnenenergie interessiert, kann am Donnerstag ab 17 Uhr Matthias Golle auf seiner Route zu bestehenden und zukünftigen Solarprojekten folgen. Anmeldung per E-Mail an info@gruene-weimar.de . Es gelten Corona-Regeln.