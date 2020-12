Nicolás Pasquet dirigiert den Solistenmarathon an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar.

Weimar. Im Livestream: Prüfungskonzerte der Hochschule für Musik Franz Liszt an Beethovens Tauftag sind auf der Webseite der Hochschule mitzuerleben.

„Solistenmarathon“ an Beethovens Tauftag

Ein Trostpflaster zum Ausklang eines nahezu ausgefallenen Beethoven-Jubiläumsjahres bietet die Weimarer Musikhochschule: Vier ihrer besten Absolventen präsentieren sich in zwei Prüfungskonzerten mit dem Hochschulorchester der Prüfungskommission – und lassen sich dabei filmen. „Solistenmarathon“ ist der Titel der beiden Konzerte unter Leitung von Nicolás Pasquet, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Donnerstag, 17. Dezember, um 16 und 20 Uhr im Livestream zu erleben sind.

Der „Eintritt“ zum Livestream an Beethovens 250. Tauftag ist naturgemäß frei! Das Ton- und Videostudio der HfM sorgt für exzellente Klang- und Bildqualität und Konzertgenuss aus verschiedenen Kamera-Perspektiven. Zu Ehren Beethovens stehen drei seiner Werke auf dem Programm.

David Castro-Balbi übernimmt zugleich den Solopart

Den Beginn macht um 16 Uhr die Ouvertüre „Egmont“ zum gleichnamigen Trauerspiel Goethes. Prüfling Yuki Aso aus der Klasse von Walter Hilgers spielt danach die Tuba in Torbjörn Lundquists „Landscape“ für Tuba, Streichorchester und Klavier. Es folgt Mozarts Konzert für Violine und Orchester in A-Dur KV 219, bei dem Nicolás Pasquet die Orchesterleitung an den Solisten weiterreicht: David Castro-Balbi aus der Klasse von Friedemann Eichhorn übernimmt zugleich den Solopart.

Originalversion der berühmten „Rokoko-Variationen“

Der zweite „Solistenmarathon“ ab 20 Uhr wird von Beethovens „Fidelio“-Ouvertüre eingeleitet. Im Anschluss greift Cellist Alexey Stadler, Klasse: Wolfgang Emanuel Schmidt, zum Bogen und interpretiert die Originalversion der berühmten „Rokoko-Variationen“ von Tschaikowsky. Zum Abschluss erklingt Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 in B-Dur, Solist ist Arseni Sadykov, Klasse: Gerlinde Otto.

Der Livestream wird übertragen auf www.hfm-weimar.de