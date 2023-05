Solokonzert mit Falk Zenker in ACC-Galerie

Falk Zenker spielt am Donnerstag in der ACC-Galerie am Burgplatz.

Weimar. Der Kapellendorfer Gitarrist Falk Zenker gastiert am 4. Mai in Weimar und kündigt sich für 7. Juli erneut an.

Mit einem Galeriekonzert ist der in Kapellendorf lebende Gitarrist und Klangkünstler Falk Zenker am Donnerstag, 4. Mai, in Weimars ACC am Burgplatz zu Gast. Hier spielt und improvisiert er Musik seiner jüngsten drei Alben „Estampie“, „Falkenflug“ und „Wellentanz“ sowie neues, noch unveröffentlichtes Material. Mit Live-Looping vervielfältigt er dabei ab und an sein Gitarrenspiel zu orchestralen Klanglandschaften, das er als erster deutscher Akustikgitarrist seit 1997 auf der Bühne bietet.

Im ACC ist Zenker ein Urgestein. „Schon seit seinen Anfängen fühle ich mich dem ACC verbunden und erinnere mich noch sehr genau an meinen ersten Auftritt hier mit der Schauspielerin Rosemarie Deibel in der Wendezeit. Ein provisorischer Stützpfeiler hielt damals die kostbare Stuckdecke. Zur Zeit gibt es in diesen Räumen eine wirklich magische Ausstellung zum Thema Wald und ich bin gespannt, wie mein Stück ,Im Wald’ damit korrespondieren wird“, sagt Zenker. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 16,50 Euro (ermäßigt 9,90 Euro) sowie mit dem nötigen Glück an der Abendkasse.

Am 7. Juli ist Zenker erneut in Weimar zu hören: dann um 19.30 Uhr in der Jakobskirche als Teil des Ensembles „Nu:n“ mit mittelalterlichen Liedern.