Sommer-Schau in Johanneskirche

Weimar. Mit sommerlichen Motiven gestaltet die Künstlerin Heidrun Paetzold eine Ausstellung in Weimars Johanneskirche, die am 7. Mai öffnet.

Unter dem Titel „Heiterer Sommer. Landschaften und Menschen“ ist ab Sonntag, 7. Mai, in der Johanneskirche an der Tiefurter Allee eine Ausstellung mit Arbeiten von Heidrun Paetzold zu sehen. Es werden Bilder gezeigt, die bisher wenig oder gar nicht in der Öffentlichkeit standen. Licht, Wärme, blauer Himmel, farbenprächtige Natur, Urlaub und freie Zeit – das alles versucht die Künstlerin in ihren Werken einzufangen. Die Ausstellung wird im Anschluss an den Gottesdienst gegen 17.45 Uhr eröffnet. Bis zum 7. Juli kann die Schau jeweils sonntags nach dem Gottesdienst besucht werden sowie mittwochs zwischen 19 und 21 Uhr und donnerstags von 17 bis 19 Uhr. Darüber hinaus können Interessierte Besuche telefonisch unter 0151/51504762 vereinbaren.