Sommerfest auf dem Kötsch

Am Carolinenturm werden am Samstag die kürzesten Nächte des Jahres gefeiert.

Kiliansroda. Mit Gitarrenmusik am Lagerfeuer feiert der Verein Kötschberggemeinde die Sonnenwende.

Der Verein Kötschberggemeinde veranstaltet am Samstag 24. Juni, ab 19 Uhr sein Jahresfest zur Sommersonnenwende auf dem Kötsch am Carolinenturm. Am Lagerfeuer sorgt Gitarrenmusik für Stimmung, ein Getränkeverkauf ist vorbereitet. Der Kötsch ist per Pkw am besten über die Straße von Lohma nach Blankenhain und den Abzweig zur Gaststätte Müllershausen erreichbar, vom dortigen Parkplatz sind es noch 300 Meter Fußmarsch. Von Kiliansroda beträgt der Weg zu Fuß rund zwei Kilometer.