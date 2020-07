Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sommerkonzert im Kulturhof

„Mein Bett ist noch wach“, behauptet Andreas Max Martin in seinem Sommer-Überraschungskonzert am Freitag, 17. Juli, 20 Uhr, im Kulturhof des Mon Ami. Der bekannte Weimarer Sänger und Entertainer gibt Lieder unter anderem aus der Corona Zeit zum Besten. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Saal statt. Karten gibt es an der Abendkasse.