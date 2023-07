Sommerkonzert in Weimar: Erlkönigs Tochter

Weimar. Das Musikgymnasiums Schloss Belvedere und des Hochschulchor Weimar laden ein, zu einem musikalischen Abend.

Das Musikgymnasium Schloss Belvedere und der Hochschulchor Weimar laden zum Sommerkonzert in die Weimarhalle. Am Donnerstag, 20. Juli, 19.30 Uhr singen der Hochschulchor Weimar mit Studenten der Hochschule für Musik Franz Liszt und der Bauhaus-Universität Weimar sowie der Chor des Musikgymnasiums Schloss Belvedere, geleitet von Annette Schicha. Es spielt das Orchester des Musikgymnasiums, geleitet von Joan Pagès Valls, heißt es von der Musikhochschule. Die künstlerische Gesamtleitung obliegt Kerstin Behnke, Professorin für Chor- und Ensembleleitung an der Musikhochschule und Leiterin des Hochschulchors.

Auf dem Programm stehen Werke von Robert Schumann, Edvard Grieg und Niels Wilhelm Gade. Das Hauptwerk des Abends ist das Oratorium „Erlkönigs Tochter“, das zu den meist gespielten Werken Niels Wilhelm Gades zählt. Das Oratorium wurde kurz nach seiner Entstehung ins Deutsche, dann auch in Französische und Englische übertragen. Besonders fasziniere der „nordische Ton“ und die poetisch volksliedhaften Klänge, mit denen Gade den Protagonisten Herrn Oluf in den Erlengrund begleitet.

Solisten und Solistinnen an diesem Abend sind die Sopranistin Thora Runhilde Müller, die Mezzosopranistin Luzia Ernst und der Bariton Moritz Freimuth vom Institut für Gesang und Musiktheater der Hochschule.

Eintrittskarten gibt es bei der Tourist-Info Weimar sowie an der Abendkasse.