Sommerkonzert mit Dogma‘n am Turm

Mit feurigen Chicago- und Texas Blues will die Band Dogma’n dafür sorgen, dass die Reihe der Sommerkonzerte vor dem Studentenclub Kasseturm gebührend ausklingen. „In dieser für Veranstalter und Künstler schwierigen Zeit unterstützen sich Dogma’n und der Kasseturm gleichermaßen, in dem sie beiderseits zurückstecken, um ein solches Konzert überhaupt möglich zu machen“, betonte die Band vorab. Sie tritt mit einem Überraschungsgast aus Berlin in der Besetzung Robert Boddin (Bass), Georg Lenhardt (Drums), Andreas Saul (Git./Harp) und Michael Rötsch (Vocals/Git.) auf. Es gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln.