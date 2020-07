Mit dem SOS-Familienzentrum geht auch das Ende Juni wiedereröffnete Klamottenstübchen in der Abraham-Lincoln-Straße in die Sommerpause.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sommerpause im Familienzentrum

Mit Beginn der kommenden Woche geht das Weimarer SOS-Familienzentrum in der Abraham-Lincoln-Straße in die Sommerpause In den Sommerferien Es bleibt in der Zeit vom 3. bis 28. August geschlossen. Das Team führt dann größere und kleinere Renovierungsarbeiten durch, schreibt die Konzeption fort und nimmt Urlaub. In dringenden Fällen stehe das SOS-Beratungszentrum unter der Telefonnummer 03643/4934410 unterstützend zur Verfügung.