Sommertheater kurzfristig ins Projekt Eins verlegt

Mit der Blauen Bühne Erfurt sollte bereits am Samstag wieder Sommertheater auf den Innenhof des Kirms-Krackow-Hauses ziehen. Doch weil das Hygienekonzept noch nicht genehmigt war, musste die Komödie „Die Geliebte meines Mannes“ von Lars Lienen mit Angie Ahrens und Rebecca Lara Müller kurzfristig ins Projekt Eins an der Schützengasse 2 verlegt werden. Veranstalter Michael Maaß aber ist „vorsichtig optimistisch“, dass die nächsten Aufführungen am Freitag, 7., 14., 21. und 28. August, jeweils 20.30 Uhr, wie geplant im Innenhof stattfinden können. Einlass und Bewirtung ab 18.30 Uhr. Karten gibt es im Café du Jardin, Jakobstraße 10, und in der Tourist-Information Weimar.