Sommertheater statt Sommerpause am „e-werk“

In diesem Jahr schlagen das Deutsche Nationaltheater und die Staatskapelle Weimar erstmals am „e-werk“ die Bretter unter freiem Himmel auf und präsentieren dort ab 18. Juni Sommertheater.

Die ursprünglich für vier Wochen geplante Bespielung des ehemaligen Industriegeländes am Kirschberg wurde bis in den August ausgedehnt, um deutlich mehr Vorstellungen und auch eine zweite Produktion anbieten zu können. „Ich kann nur sagen: Endlich! Wir werden wieder spielen und unser Publikum bei hoffentlich sommerlichem Wetter aufs Beste unterhalten. Darauf freuen wir uns alle“, betont Generalintendant Hasko Weber.

Regisseurin entführt in ein tropisches Inselparadies

Das Schauspielensemble weiht die Sommertheaterbühne am 18. Juni mit einer der herrlichsten Liebes- und Verwechslungskomödien von William Shakespeare ein: „Wie es euch gefällt“. Regie führt Christian Weise, dessen rasantes Sommertheater-Spektakel „Reineke Fuchs“ 2014 auf dem Theaterplatz vielen sicherlich noch in Erinnerung ist. Seine Inszenierung der Geschichte um Herzensglück und Herzensleid mit all ihren Irrungen und Wirrungen, Rollenspielen und jähen Wendungen verspricht ebenfalls ein fulminanter Abend zu werden.

Nach einer ersten Vorstellungsserie dieser Produktion bis 4. Juli erobert dann auch das Musiktheater-Ensemble die Open-Air-Bühne und bringt mit der Staatskapelle die Mozart-Oper „Die Gärtnerin aus Liebe“ zur Aufführung. Regisseurin Verena Stoiber entführt das Publikum in ein tropisches Inselparadies, in dem die Figuren auf der Suche nach der großen Liebe reigenhaft umeinanderkreisen und in einem Wechselbad der Gefühle Grenzen ausloten. Die Premiere findet am 18. Juli statt, gefolgt von zehn Vorstellungen bis 1. August. Vom 12. bis 22. August steht dann erneut Shakespeares „Wie es euch gefällt“ auf dem Programm.

Karten für alle Sommertheater-Vorstellungen (Premieren: 43 Euro, danach 35 Euro) können telefonisch unter 03643/755 334 oder per E-Mail an service@nationaltheater-weimar.de bestellt werden.