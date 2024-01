Songs und Satire mit Princess Jo in Weimar

Weimar Konzertreihe „Kamingeflüster“ gibt es seit 16 Jahren. Am Wochenende lockt sie ins Schießhaus.

Gemütlich, doch keineswegs besinnlich wird es am Wochenende im Schießhaus: Am Samstag, 6. Januar, hat sich die Weimarer Band Princess Jo angesagt, um ihr zur Tradition gewordenes „Kamingeflüster“-Konzert zu spielen. Ab 20 Uhr gibt es internationale Hits zu hören, die von Princess Jo interpretiert werden – sehr emotional, mal ernsthaft oder mit einem Augenzwinkern, aber immer mit großem Respekt vor dem Original. Dazu werden Satire, musikalische Anekdoten und emotionsreiche Momente versprochen.

Seit 16 Jahren tourt Princess Jo mit dem Kamingeflüster in den Wintermonaten durch Thüringen und Hessen. Die Gruppe besteht aus Sängerin Jorita Solf und Burkhard Schnierer an der Gitarre, Michael Solf am Keyboard, Matthias Kramp am Bass und Christian Kühn am Schlagzeug. Sie wird auch in diesem Jahr wieder von Bassist, Sänger und Gitarrist Marco Haseney unterstützt, der selbst lang Teil der Gruppe war. James Catering Weimar sorgt an dem Abend für das leibliche Wohl.

Tickets für 34 Euro gibt es in der Eckermann Buchhandlung in Weimar und unter Telefon: 03643/41590. Je nach Verfügbarkeit der Karten soll es auch eine Abendkasse geben. Der Einlass beginnt eine Stunde vor dem Auftritt.