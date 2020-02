Das inklusive Wohnprojekt „Sonnenblume“ des Lebenshilfe-Werkes benötigt in seiner WG in der Ro70 Unterstützung für die Pflege der Bewohner.

„Sonnenblumen“ suchen personelle Unterstützung

Die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner der inklusiven Wohngemeinschaft des Lebenshilfe-Werks Weimar/Apolda haben im Wohnprojekt Ro70 die letzte Vorbereitungen für den Einzug in das ehemalige Weimarer Klinikum getroffen. Zum 1. März dieses Jahres soll das neue Zuhause der „Sonnenblumen“, wie sie sich nennen, bezugsfertig sein. Die „Sonnenblumen“ sind schon fest in die Mietergemeinschaft integriert und freuen sich, dass es nun losgeht. Von Beginn an haben sie sich eingebracht, mitgeplant und die Menschen, die sie vor Ort in ihrer selbstbestimmten Lebensführung unterstützen, selbst ausgesucht.

„Trotzdem fehlt es uns noch immer an Personal, das auch pflegerische Arbeiten übernehmen kann“, sagt Anja Fuchs, Leiterin des Zentrums Ambulante Komplexleistungen, die den Einzug begleitet. „Fünf WG-Mitglieder sitzen im Rolli und benötigen zusätzliche Unterstützung. Wer also als Fachkraft oder Helfer in unserer WG tätig werden will, kann sich gern bei uns bewerben.“

Ende April 2015 wurde die Mietergenossenschaft Ro70 ins Leben gerufen. Zu den Gründungsmitgliedern gehörte neben Mitgliedern des Ro70-Vereins und weiteren Interessenten das Lebenshilfe-Werk als sozialer Träger. Ziel war es, das ehemalige Klinikum in der Eduard-Rosenthal-Straße 70 zu erwerben, unter modernen und ökologischen Gesichtspunkten zu sanieren und damit einen attraktiven Lebens- und auch Arbeitsraum für rund 200 Bewohner zu schaffen.

Kontakt: Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda, Anja Fuchs, Zentrum Ambulante Komplexleistungen, Straßburger Platz 6, 99427 Weimar, Telefon 03643 / 730 50 916, Mail: a.fuchs@lhw-we-ap.de.