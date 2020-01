Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Sophiengarten“ feiert sein erstes Jahrzehnt

Den 10. Geburtstag feierte am Montag der Diakonie-Kindergarten „Sophiengarten“ in der Schubertstraße. Am Epiphanias-Tag spielten die Knirpse die Geschichte der Weisen aus dem Morgenland. Pfarrer Ramón Seliger, der ein Papa aus dem „Sophiengarten“ ist, spendete den Segen. Und die von Sängerin Annika Bosch betreuten „Sophienspatzen“ stimmten ins Programm ein. Seit dem 4. Januar 2009 ist das Haus, in dem sich zuvor eine Arztpraxis und die Wohnung von Stiftungsrektor Axel Kramme befanden, ein Kindergarten. Kinder und Erzieherinnen waren aus dem Robert-Koch-Kindergarten in der Steubenstraße hergezogen. 60 Kinder werden hier betreut.