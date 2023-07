Sopranistin mit Verstärkung in Bad Berka

Bad Berka. Werke von Romantik bis Moderne stehen am vierten Abend der „Geistlichen Sommermusiken“ auf dem Programm.

Das vierte Konzert der Reihe „Geistliche Sommermusiken“ geht in der evangelischen Stadtkirche St. Marien in Bad Berka am Mittwoch, 26. Juli, über die Bühne. Ab 19.30 Uhr tritt die Sopranistin Claudia Mahner, die unter anderem an der Musikhochschule „Franz Liszt“ in Weimar studiert hat, gemeinsam mit dem Querflöten-Spieler Jens Josef sowie Reinhard Ardelt auf, der die Orgel bedient. Gemeinsam haben sie ein Programm mit Werken französischer und deutscher Komponisten aus der Romantik und aus der Moderne zusammengestellt. Unter anderem werden Werke von André Caplet, Richard Wenzel und Naji Hakim sowie eine Eigenkomposition von Jens Josef zu hören sein. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden natürlich willkommen.