Sorge über Steuer von Vereinen

Die kommunale Förderung von gemeinnützigen Vereinen könnte künftig als umsatzsteuerpflichtig angesehen werden. Das befürchtet die CDU-Stadtratsfraktion. Die Förderung auf der Basis von Zielvereinbarungen könnte nach einer Neuregelung der kommunalen Besteuerung als „steuerpflichtiger Leistungsaustausch“ verstanden werden. Ein Stadtratsantrag von CDU und Weimarwerk sieht deshalb vor, die Ausreichung von Fördermitteln an gemeinnützige Vereine der Stadt nicht an steuerpflichtige Leistungen knüpfen. Zielvereinbarungen müssten unmissverständlich klar machen, dass es um die Umsetzung von Konzepten gehe. Eine Besteuerung der Vereine in Höhe von 19 Prozent käme einer kommunalpolitischen Katastrophe gleich.