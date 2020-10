Erneut ist dem Weimarer Gesundheitsamt am Montag eine Corona-Neuinfektion gemeldet worden. Mit Stand von 14.50 Uhr stieg die Zahl der aktuell Infizierten in der Stadt auf 22. Eine ganze Reihe von Laborergebnissen stand noch aus.

Die Zahlen selbst sieht die Stadtverwaltung noch nicht als beunruhigend an. Eher schon die Tendenz, seitdem sich vergangene Woche eine Runde in einer Weimarer Gaststätte zum Infektionsherd entwickelte und das Virus dann über persönliche Kontakte in Schulen und Kindereinrichtungen trug.

Diese Entwicklung beobachten nicht nur Weimarer mit Sorge. Auch im Zwiebelbauernstädtchen Heldrungen (Kyffhäuserkreis) verfolgt man die Corona-Nachrichten aus Weimar. Schließlich beginnt bereits am Mittwoch der Zwiebelmarkt. Insgesamt der 50 der diesmal nur 85 Stände wird von Heldrungern mit ihren traditionellen Zwiebelzöpfen besetzt. Zudem sind über 3000 Gästebetten in der Stadt gebucht.

Der Zwiebelmarkt ist zwar durch diverse Veränderungen an die Pandemie-Situation angepasst. Dennoch fürchten nicht wenige, dass ein sprunghafter Anstieg der Infektionszahlen in Weimar den Traditionsmarkt mit Wochenmarkt-Charakter noch verhindern könnte.

Bis Montag zeichnete sich dieser schlimmste aller denkbaren Fälle jedoch nicht ab. Die Stadtverwaltung denkt zwar über zusätzliche Maßnahmen nach. Die gehen allerdings in andere Richtung. Das Gros der Infektionen in Weimar wurde bislang von Reiserückkehrern sowie bei privaten und bei Feiern in Gaststätten weitergegeben. Deshalb könnte die Stadt auch in diese Richtung tätig werden.

Mit der jüngsten Allgemeinverfügung waren bereits im gesamten Stadtgebiet auch jenseits des Marktes öffentliche Vergnügungen, Feste, Feiern und musikalische Darbietungen verboten worden. Damit wollte man auch Ersatzveranstaltungen in Gaststätten für den ausfallenden Volksfestteil vorbeugen. Die Gaststätten können allerdings ihrem Alltagsgeschäft nachgehen. Dafür, dass das strikt nach den gültigen Hygienekonzepten geschieht, werden verstärkte Kontrollen sorgen.

Rückläufig ist das Infektionsgeschehen im Weimarer Land. Von 32 Infektionen am vergangenen Mittwoch war die Zahl der aktiv Kranken bis Montag auf 17 zurückgegangen.