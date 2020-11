SOS-Familienzentrum Weimar hilft auch im November

Weimar. Die Weimarer Einrichtung unterstützt am Telefon, an der Feuerschale und mit der Bastelkiste.

Das SOS-Familienzentrum Weimar führt seine Angebote im November in geänderter Form fort. „Gerade in Zeiten wie diesen erleben einzelne Familienmitglieder oder auch ganze Familien starke Belastungen“, heißt es in einer Mitteilung. Die Fachkräfte der Einrichtung können mit ihrer langjährigen Erfahrung durch Gespräche, Tipps oder auch einfach nur als Zuhörer in solchen Fällen zur Seite stehen.

Von Montag bis Freitag ist deshalb das Beratungstelefon für sofortige Hilfe und ohne Voranmeldung unter (03643) 49 34 422 nutzbar. Sprechzeiten sind montags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 16 Uhr sowie dienstags 13 bis 15 Uhr und freitags 9 bis 13 Uhr. Wer seine Anliegen und Fragen lieber per E-Mail einsenden möchte, kann das unter weimar@sos-kinderdorf.de tun. Sie werden schnellstmöglich gelesen und beantwortet.

Ein persönlicheres Angebot, mit dem bereits gute Erfahrungen gesammelt wurden, ist das „Familiengespräch mit Stockbrot an der Feuerschale“. Hier treffen sich Mitglieder eines Haushalts mit Mitarbeiterinnen des Familienzentrums, um sich in ungezwungener Atmosphäre im Hof auszutauschen. „Familien benötigen in dieser herausfordernden Zeit oft jemanden, der bei der Gesprächsführung unterstützt“, erläutert Pädagogin Katrin Glätzner. Die Anmeldung dafür ist bis zum Vortag unter (03643) 49 34 422 möglich. Das Gespräch dauert 45 Minuten und wird vorerst für Mittwoch, 11., 18. und 25. November, jeweils von 15 bis 15.45 Uhr, 16 bis 16.45 Uhr und 17 bis 17.45 Uhr angeboten.

Als Ersatz für die kreativen Vorortangebote gibt es wieder Bastelkisten zum Mitnehmen. Damit unterstützt das Familienzentrum die Beschäftigung in den eigenen vier Wänden. Neben sinnvoller Freizeitgestaltung und gemeinsamer Aktivität in der Familie verspricht das jede Menge Spaß – auch in häuslicher Quarantäne, weiß Erzieherin Grit Demkse. Die Bastelkisten stehen auf dem Tisch vor der Haustür und können montags ab 12 Uhr abgeholt werden.