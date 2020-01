Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sozialticket kostet künftig 27,15 Euro

Die drastische Erhöhung der Buspreise in Weimar zum Jahresbeginn (unsere Zeitung berichtete) hat auch Auswirkungen auf die Kosten für das Sozialticket, die direkt an die allgemeinen Preise gekoppelt sind. Das Sozialticket ermöglicht den Kauf einer Monatskarte für die Stadtbusse zum halben Preis. Berechtigt sind Empfänger von Arbeitslosengeld II, Beihilfen zum Lebensunterhalt/Grundsicherung sowie von Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Kosten für das Sozialticket steigen auf 27,15 Euro, teilte die Stadtverwaltung in einer Presseinformation mit. Bereits im Vorjahr war der Preis – deutlich geringer – von 21,25 auf 21,70 Euro erhöht worden.

Das Sozialticket ist laut Verwaltung ab Donnerstag, 2. Januar, wieder erhältlich. Es kann im Bürgerbüro, Schwanseestraße 17, erworben werden. Dabei sollten Interessierte aber die veränderten Öffnungszeiten beachten. Für Fragen stehe das Amt für Familie und Soziales zur Verfügung: Telefon 03643/762960.