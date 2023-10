Spannung in Weimar: Glockenspiel auf der Musikschule erklingt wieder

Das Glockenspiel kehrt am Mittwoch, 11. Oktober, in den Turm der Musikschule zurück.

Weimar. Einrichtung erhält nach Jahren wieder den klangvollen Inhalt ihres Turms auf dem Dach zurück. Alle Viertelstunde eine Melodie zu hören:

Erstmals seit einigen Jahren wird das Glockenspiel auf dem Dach der Musikschule „Johann Nepomuk Hummel“ in der Karl-Liebknecht-Straße wieder erklingen. Es wird nach Angaben der Stadt am Mittwoch, dem 11. Oktober, ab 13 Uhr installiert. Nach dem Abschluss der Arbeiten, in deren Zuge eine der vier Glocken ersetzt werden musste, sei dann wieder zu jeder Viertelstunde eine Melodie zu hören. Sie weise Ähnlichkeiten zum Westminster-Schlag auf, sei indes an die Bachkantate „Gott ist mein König“ angelehnt.