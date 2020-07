Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SPD fordert Busse auch nach 21 Uhr

Mit einem Antrag im Stadtrat will die SPD-Fraktion erreichen, dass der Busverkehr von der Stadtwirtschaft Weimar auch nach 21 Uhr „wieder in angemessenem Umfang durchgeführt wird“.

Der eingeschränkte Busfahrplan in Weimar sei nachvollziehbar und mit der weitgehenden Einstellung des öffentlichen Lebens in der Stadt wirtschaftlich sinnvoll gewesen. Inzwischen müsse die Teilhabe aller Weimarer am städtischen Leben wieder gewährleistet sein. Besitzer von Abo-Monatskarten müssten die Möglichkeit haben, auch abends sicher nach Hause zu kommen.