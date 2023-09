Robert Bsteh und Uwe Wedekind vom Ingenieurbüro sowie Schulleiterin Ines Küthe nahmen am Donnerstag auf dem neuen Mobiliar Platz.

Spende an Park-Grundschule

Weimar. Ingenieurbüro aus Erfurt spendiert Weimarer Schülern neue Sitzmöbel für den Schulhof.

Die alte, von der Zeit zerfressene Bank auf dem Hof der Parkschule in Ehringsdorf konnte am Donnerstag endlich ausgetauscht werden. Dies geschah auf sehnlichsten Wunsch der Grundschüler, da sie auf dem Schulhof weder praktisch noch schön anzusehen war. Das Erfurter Ingenieurbüro Jacobi spendierte den Kindern eine neue Sitzgarnitur für draußen. Insgesamt gab das Unternehmen 1300 Euro aus, um die Neuanschaffung zu finanzieren.

Spendable Firma sagte sich schon im Vorjahr in Ehringsdorf an

Es ist nicht das erste Mal, dass Uwe Wedekind mit seiner Firma der Schule aushilft. Schon im vergangenen Jahr besorgten sie spezielle ADS-Stühle, damit gerade die Kinder mit besonderem Bewegungsbedürfnis sich im Unterricht wohlfühlen. Da aber alle Kinder begeistert von den neuen Stühlen sind, mussten Wartelisten für alle Klassen eingeführt werden, damit jeder mal eine Stunde in den begehrten Sitzmöglichkeiten verbringen kann. Außerdem steuerte Wedekind der Grundschule Sitzkissen und eine Tischtennisplatte bei.

Das dreizehnköpfige Ingenieurbüro engagiert sich auch außerhalb dieser Schule ehrenamtlich. Wer zuletzt den Erfurter Zoo besucht hat, konnte das große Riesenrad auf dem Gelände gar nicht übersehen. Dieses wurde 2022 ohne Gegenleistung von dem Team aufgebaut. Das Besondere an der Sache ist, dass es von der Formel-1-Strecke in Bahrain in Einzelteilen nach Erfurt transportiert wurde, um es dort aufzubauen. Auch die Erfurter Grundschule 34, das dortige Albert-Schweitzer-Gymnasium und die Gemeinschaftsschule 6 „Steigerblick“ freuten sich schon über Zuwendungen des Unternehmens.

Zurück in Weimar auf dem Schulhof wuseln die Kinder in ihrer Pause umher, der Unterricht ist für ein paar Minuten völlig vergessen. In dem ganzen Tumult bedanken sich die Schüler herzlichst bei Uwe Wedekind. Und der Schulsprecher Justus und die Schulsprecherin Diana überreichen, ein wenig schüchtern, noch einen kleinen Blumenstrauß.

Schulleiterin Ines Küthe ist ebenfalls dankbar. Begeistert erzählt sie, wie gut die Kinder die neue Sitzgruppe annehmen. Sie sei zum Spielen ebenso geeignet wie dafür, hier gemütlich zu frühstücken. Um die neuen Möbel bestmöglich zu schützen, werden jetzt schon Pläne für den Winter geschmiedet. Doch noch wird draußen in der Spätsommersonne ausgelassen gespielt.