Spende des Hundertjährigen

Jörg Weidensee übergibt die Spende symbolisch an Katja Heinze vom Elternverein für krebskranke Kinder.

Mit 2080 Euro unterstützt das Fahrradhaus Weidensee die Elterninitiative für krebskranke Kinder. Inhaber Jörg Weidensee überreichte die Spende am Mittwoch symbolisch an Katja Heinze, die stellvertretende Geschäftsführerin des Vereins. Das Geld stammt zu großen Teilen aus Spenden zum 100. Geburtstag des Familienbetriebes, um die das Fahrradhaus seine Gratulanten an Stelle von Blumen gebeten hatte.