Spende für SOS-Familienzentren in Weimar und Gera

Weimar. Landesbank Hessen-Thüringen unterstützt vielfältige Hilfen für Familien und Kinder.

Eine Spende in Höhe von 5000 Euro der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) haben die SOS-Familienzentren Gera und Weimar erhalten. „Thüringer Organisationen und ihre Helferinnen und Helfer bei ihrer wertvollen Arbeit zu unterstützen, erfüllt mich und alle Beschäftigten mit besonderer Freude“, so Helaba-Vorstand Frank Nickel. Die Spende fließt in das Projekt „Familien stärken“ für Unterstützungsangebote in Gera und Weimar, so für Nachhilfe, Kreativangebote oder digitale Hilfen für Familien in Not.

„Die Corona-Pandemie und ihre Folgen stellen viele Familie vor große Herausforderungen“, erklärte Einrichtungsleiterin Katrin Berthold. „Unter den Einschränkungen litten und leiden vor allem Kinder und deren Eltern. Bei einigen mussten wir erleben, wie zum Beispiel alleinerziehende Eltern buchstäblich zusammenbrachen.“