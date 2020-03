Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spende statt Abschiedsparty

Ende Februar verabschiedete sich Karin Oechsner von ihrem langjährigen Arbeitsplatz im Rechnungswesen bei der Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH auf ganz besondere Weise in den Ruhestand. „Mir war schon länger klar, dass ich auf die Abschiedsparty und das übliche Geschenk verzichte und stattdessen das Geld lieber an den Förderverein der Kinderklinik in Weimar spenden möchte“, erklärt Karin Oechsner. „Ich freue mich, dass mein Chef, Herr Otto, mir das ermöglicht hat.“

Vom Erlös wird Edson Mocauleno Nicolao unterstützt. Der Neunjährige aus Angola leidet unter einer komplizierten Entzündung in den Knochen und kam über den Verein Friedensdorf International ins Klinikum. Die Hilfseinrichtung holt kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zur medizinischen Versorgung nach Deutschland und bringt sie nach dem Abschluss der Behandlung zu ihren Familien zurück.

Edson wird seit November im Klinikum von einem Team behandelt. „Seine Knochenentzündungen sind zwar operativ versorgt, doch der langwierige Heilungsprozess muss noch medizinisch überwacht werden“, erklärt Chefarzt Thomas Rusche, der die Spende für den Förderverein entgegennahm. Mithilfe der Spende von Karin Oechsner erhält Edson Kleidung. Ferner will das Klinik-Team einen Teil des Betrags für Freizeitaktivitäten des jungen Patienten nutzen.

„Kinder sind unsere Zukunft, und ich wünsche mir, dass sich andere Menschen mir anschließen und Kinder wie den kleinen Edson unterstützen“, erklärt Karin Oechsner. Die Stadtwerke haben die Spende zum Anlass genommen, um die Summe zu verdoppeln. „Mich hat Frau Oechsners Idee und ihr Engagement sehr gefreut“, sagte Geschäftsführer Jörn Otto. „Die Spende von Frau Oechsner war ein willkommener Anlass, die Arbeit des Fördervereins mit einem zusätzlichen Beitrag zu unterstützen. Ich danke Frau Oechsner für die langjährige und vor allem sehr gute Zusammenarbeit und diese besondere Geste.“