Spenden für Kindertickets in Weimars Freibad

Weimar. Die Stadt Weimar stellt Konto für Freibad-Ticket-Spenden für Kinder bereit

Die Stadt Weimar hat ein Konto für all jene eingerichtet, die für den kostenfreien Eintritt von Kindern mit Unterstützungsbedarf ins Schwanseebad spenden möchten. Auch in diesen Sommerferien sollen kostenfreie Tickets für das Freibad an sie ausgegeben werden.

Der Eintrittspreis beträgt für ein Kind zwei Euro. Die Tickets werden in den Ferien über soziale Einrichtungen, Familienhilfe, Schulsozialarbeit und in Kinder- und Jugendclubs an Kinder mit Unterstützungsbedarf ausgegeben.

Spenden mit Betreff „Freitickets für das Schwimmbad“ an: Stadtverwaltung Weimar; Konto: DE36 8205 1000 0301 0020 29; BIC: HELADEF1WEM; Sparkasse Mittelthüringen. Wer eine Spendenquittung möchte, trägt im Betreff Name und Postanschrift ein.