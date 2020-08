In der Weimarer Stadtkirche St. Peter und Paul ist der erste Spendenautomat der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland aufgestellt worden.

Spendenautomat in der Weimarer Stadtkirche

Rund 200.000 Besucher kommen in jedem Jahr durch die Türen der offenen Stadtkirche. Sie interessieren sich für den Cranachaltar, Johann Gottfried Herder und das klassische Erbe, für die schöne Architektur und Gestaltung, oder sie suchen nach Gott und zünden eine Kerze zum Gebet an. Die Gäste leisten aber auch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Kirche, die seit 1999 zum Unesco Weltkulturerbe gehört. 30 Mitarbeitende versehen an der Kirchentür ehrenamtlich den Dienst als Gastgeber.

Seit diesem Monat gibt es mit dem ersten Spendenautomaten im Bereich der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland die Gelegenheit, in der Herderkirche bargeldlos zu spenden. Bis Mittwoch haben dies 27 Besucher genutzt. „Ich hoffe, dass unsere zahlreichen Gäste regen Gebrauch von unserem Spendenautomaten machen, denn die Erhaltung der Herderkirche stellt die Kirchengemeinde Weimar nach wie vor vor große Aufgaben. Herzlich danken wir für die 165 Euro, die in den ersten Tagen bereits auf diesem Wege gespendet wurden“, sagte Superintendent Henrich Herbst.

Der Aufbau des Automaten wurde mit einer großzügigen Finanzierung durch die Sparkasse Mittelthüringen ermöglicht. „Ein spannendes Projekt, das wir als Sparkasse vor Ort gern mit pilotieren. Die Herderkirche eignet sich aufgrund ihrer überregionalen Bekanntheit, ihrer Lage und der Besucheranzahl in unseren Augen gut dazu, die Akzeptanz des Spendenterminals zu erforschen“, so der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Dieter Bauhaus.