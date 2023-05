Spendenlauf in Weimar für neue Tontechnik

Weimar. Weimars Pestalozzi-Regelschule feierte am Freitag und lief für den guten Zweck

Ein Schulfest richtete Weimars Pestalozzi-Regelschule um ihren neuen Leiter Oliver Liebl am Freitag den hier lernenden 300 Kindern und Jugendlichen aus. Mit Ausnahme von zwei 8. Klassen, die zeitgleich die Berufsmesse in Erfurt besuchten, konnten sich die Regelschüler bei einer Stationen-Rallye gut unterhalten. Im Mittelpunkt stand der Spendenlauf rund ums Schulgelände. Der Erlös war dem eigenen Förderverein gewidmet, der ganz konkrete Anschaffungen für die Schule plant. So fehlt es an Tontechnik, mit der sich solche Veranstaltungen wie das Schulfest vernünftig beschallen lassen. Ein ehemaliger Schüler, der bis 2002 hier lernte, steuerte seinen Obolus bei. Tobias Eisenbrand vom Weimarer Tortenbild-Shop, stockte den Lauferlös um 250 Euro auf.