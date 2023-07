Spendenschwimmen im Weimarer Schwanseebad

Weimar. Hundert Kilometer für das Kinderhaus: Badeparty und Bahnen für den guten Zweck am Sonntag im Schwanseebad in Weimar.

Gemeinsam Hundert Kilometer in dreieinhalb Stunden: das ist das erklärte Ziel vom diesjährigen Spendenschwimmen. Zu diesem laden am Samstag, 8. Juli, von 12.30 Uhr bis 16 Uhr die Stadtwirtschaft Weimar GmbH sowie der DLRG Weimar in einer gemeinsamen Pressemitteilung ein. „Nach der langen Pause bin ich froh, dass wir diese schöne Aktion wieder aufleben lassen können“, so Stadtwirtschaftsgeschäftsführer Bernd Wagner mit Blick auf das Wochenende. „Mit diesem Schwimmen für den guten Zweck können wir zusätzlich die Schwimmfähigkeit fördern, die durch die Coronazeit verlorengegangen ist“, ergänzt Philipp Matzke, Vorsitzender der DLRG Weimar.

Für den finanziellen Rückenwind sorgen wieder die Stadtwerke Weimar. Pro geschwommenem Kilometer spendet der regionale Energieversorger 5 Euro an das Weimarer Kinderhaus. „Wir beteiligen uns sehr gern an dem traditionellen Spendenschwimmen“, betont Stadtwerke-Geschäftsführer Jörn Otto.

Auch das Unterwasserbierfassrollen der DLRG lebt wieder auf. Dieses beginnt etwa 17 Uhr auf vier Bahnen á 50 Meter in einer Wassertiefe von 1,85 Metern. Insgesamt müssen von den Teilnehmern zwei Bahnen absolviert werden. Für den Wettkampf werden Mannschaften, welche jeweils aus maximal vier Schwimmern bestehen, gesucht. Die Anmeldung erfolgt zur Badeparty über die DLRG Weimar.

Neben dem Spendenschwimmen sorgen zahlreiche Weimarer Vereine für ein buntes Rahmenprogramm. So können die Badegäste von 12 bis 20 Uhr auch mit dem Tauchsportclub Weimar ein „Schnuppertauch-Training“ absolvieren oder mit dem Kanuverein KGC 66 Weimar durch das Schwanseebad paddeln. Darüber hinaus bieten die Weimarer Radlöwen, der Alpenverein, der Stadtsportbund und die Kindervereinigung viele Attraktionen.