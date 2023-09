Spengler neuer Landes-Polizeipfarrer

Weimar. Der Wahl-Weimarer Ulrich Matthias Spengler wird am 18. September in der Jakobskirche als neuer Landespfarrer für Polizeiseelsorge eingeführt.

Ulrich Matthias Spengler wird am Montag, 18. September, als neuer Landespfarrer für Polizeiseelsorge und Beauftragter für Notfallseelsorge der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) im Freistaat Thüringen eingeführt. Der Gottesdienst beginnt um 14 Uhr in Weimar in der Jakobskirche.

Spengler ist bereits seit Juli im neuen Amt. „Mir ist es wichtig, dass die Frauen und Männer in der Polizei, aber auch bei Feuerwehr, Notfallseelsorge, Rettungsdiensten und Hilfsorganisationen erleben: Das ist unser Pfarrer. Auf ihn können wir uns verlassen“, so Spengler. Er sei für alle da, die es möchten: für Christen und Nichtchristen, Führungskräfte, Auszubildende und Berufsanfänger. Neben etablierten Arbeitsfeldern will er neue Formate geistlichen Lebens anbieten, aber auch in neue Fortbildungsformate investieren, Kontakte beleben und Netzwerke fester knüpfen.

Ulrich Matthias Spengler wurde am 7. Februar 1965 in Halle/Saale geboren. Nach dem Schulabschluss begann er eine Schlosserlehre, machte das Abitur an der Abendschule und bildete sich bis zum Schlossermeister fort. 1989 wurde er Bausoldat und arbeitete als Teilfacharbeiter für Krankenpflege.

13 Jahre lang Pfarrer in der Stadt Bad Berka

Von 1990 bis 1997 absolvierte er sein Theologiestudium in Jena und Marburg, nach dem Vikariat in Jena war er von 1999 bis 2021 Pfarrer, zunächst in Ostramondra im Kreis Sömmerda, danach 13 Jahre lang in Bad Berka. Anschließend arbeitete er bis zum Sommer 2023 in einer Projektstelle für die Koordinierung des berufsethischen Unterrichts an den Bildungseinrichtungen der Thüringer Polizei. Seit 2013 hat er eine Beauftragung für Notfallseelsorge und seit 2018 für die Polizeiseelsorge.