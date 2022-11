Der neue Termin für die Baumfällungen in Ramsla liegt erneut auf einem Samstag.

Sperrung in Ramsla noch einmal verlegt

Ramsla. Zeitweise Abschaltung der Stromleitungen am ursprünglich geplanten Tag nicht möglich

Noch einmal verlegt wurde die Sperrung der Ramslaer Ortsdurchfahrt zum Zweck der Fällung mehrerer kranker Bäume (unsere Zeitung berichtete). Wie das Ordnungsamt der Landgemeinde Am Ettersberg mitteilte, könne die Teag am vorgesehenen Termin, dem 26. November, die notwendige zeitweise Abschaltung der Stromleitungen nicht gewährleisten. Neuer Termin sei somit der 3. Dezember – wiederum ein Samstag, um den Verkehr so wenig wie möglich zu stören.