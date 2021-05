Voll gesperrt werden muss die Wohlsborner Straße in Schöndorf von Montag an für fünf Tage.

Sperrung in Schöndorf wegen Reparatur an Abwasserleitung

Schöndorf. Die Wohlsborner Straße kann fünf Tage nicht befahren werden.

Voll gesperrt werden muss die Wohlsborner Straße in Schöndorf wegen Reparatur der Abwasserleitung an der Hausnummer 1a von Montag, 31. Mai, an bis zum 4. Juni. Die Umleitung ist ausgeschildert und führt nach Angaben aus der Stadtverwaltung über die Weimarische Straße zur Sachsenhausener Straße und umgekehrt. Die Bushaltestelle „Altschöndorf“ wird über die Stadtlinie 7 jedoch weiter angefahren.