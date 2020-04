Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sperrung in Unterführung galt Unfallschaden

Reparaturarbeiten an Unfallschäden waren der Grund für die überraschende Sperrung der Bahnunterführung in der Ebertstraße in dieser Woche. Die Straße war stadteinwärts unangekündigt gesperrt. Das hatte zu Rückstaus im Westen der Rießnerstraße geführt. – Im Dezember war ein Lkw mit Kranaufbau in der Unterführung hängengeblieben. Die Schäden wurden danach nur provisorisch behoben.

Angekündigt hat die Stadt für kommende Woche die Sperrung der Feuerbachstraße auf Höhe Nummer 26. Dort wird von Montag bis Freitag an einem Stromanschluss gebaut. Im gleichen Zeitraum ist in Legefeld der Weg zum Sportplatz auf Höhe Nummer 6 wegen eines neuen Gasanschlusses gesperrt. Am Dienstag gibt es stadtauswärts Behinderungen durch eine Fahrbahneinengung auf der Berkaer Straße, weil dort Vermessungsarbeiten stattfinden.