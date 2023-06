Sperrungen, Staus und die ersten 1000 Euro für die Weimarer Tafel

Hamburg. Schwieriger Start für den Weimarer Manfred Roth und seine Schwester bei der Wohltätigkeitsrallye „Baltic Sea Circle 2023“

Brückensperrungen und Staus haben den Start des Weimarer Teams „Hänsel und Gretel“ bei der Wohltätigkeitsrallye „Baltic Sea Circle 2023“ erschwert. 7500 Kilometer wollen der Weimarer Manfred Roth und seine Schwester Rita Emmel, alias Hänsel und Gretel, in 16 Tagen bewältigen.

Am Sonnabendmittag sind sie auf Gut Basthorst gestartet. Dorthin war der ursprünglich für den Hamburger Fischmarkt geplante Start verlegt worden. Ihre Teilnahme an der Wohltätigkeitsrallye haben Hänsel und Gretel der Weimarer Tafel gewidmet. Mit einem Volvo V70 (Baujahr 1998), der 330.000 Kilometer auf dem Tacho, aber kein GPS und kein Navi hat, wollen sie einen Spenden-Euro pro Kilometer einsammeln.

Die Staus haben das Team am Tag 1 viel Zeit gekostet. Eine Tagesaufgabe konnten sie aus Zeitmangel deshalb nicht erfüllen. Immerhin: Sie haben Dänemark passiert und kamen nach über 600 Kilometern gegen 21 Uhr bei Regen in Helsingborg (Schweden) an. Und sie können den ersten Spender für die Weimarer Tafel verkünden: MKP - Marx Krontal Partner spenden tausend Euro für die Tafel! „Ein ganz ganz großes Dankeschön an Oliver Hahn“, sagt Mafred Roth.