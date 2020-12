Spezialeinsatz für Kameraden der Wachabteilung B

Weimar. Weimarer Berufsfeuerwehr unterstützt Familie in Not finanziell und bietet auch Handwerker-Arbeiten an

Mit einem kompletten Löschzug rückte die Wachabteilung B der Weimarer Berufsfeuerwehr am Samstag nach Schöndorf aus. Sie musste keinen Brand im herkömmlichen Sinne löschen, sondern wollte dort helfen, wo es im übertragenen Sinne brennt: Stellvertretend für die Berufsfeuerwehr Weimar übergab Sascha Eilenstein Geschenke für die Not geratene Familie von Julia Hartmann. Die Kameraden wollen so dabei mithelfen, dass sie ihr kleines Häuschen ausbauen können. Sie hatten es im Sommer des vergangenen Jahres gekauft und erhielten zwei Wochen später die Diagnose, dass ihr Mann an einem Gehirntumor erkrankt ist. Dieser konnte nicht komplett entfernt werden, weswegen Julia Hartmanns Mann Berufsunfähigkeitsrente beantragen musste (unsere Zeitung berichtete mehrfach).

Bei der sogenannten „Sonntagslage“, zu der über Aktuelles gesprochen wird, kamen die Feuerwehrleute auf das Thema zu sprechen, das einem von ihnen besonders nahe geht: Frank Heß, Leiter der Wachabteilung B, ist der Vater von Julia Hartmann, ein Kamerad der Partner von ihrer besten Freundin.

Weil Frank Heß krankheitsbedingt am Samstag nicht im Dienst war, übernahm Sascha Eilenstein die für Julia Hartmann und ihre Familie bewegende Übergabe von Geld und kleinen Präsenten in einer handgebastelten Feuerwehr-Weihnachtstüte. Und sie zauberten noch eine besondere Überraschung aus dem Sack: Eltern und Tochter durften im Korb der Drehleiter über ihrem Haus schweben.

Die Unterstützung der Berufsfeuerwehr Weimar soll keine Eintagsfliege sein. Zusätzlich zu den Spendenlisten lagen im Gefahrenschutzzentrum auch solche aus, in denen sich Kameraden für handwerkliche Hilfen beim Umbau eintragen konnten. „Viele von uns haben früher im Handwerk gearbeitet“, erläuterte Sascha Eilenstein, warum die Kameraden auch dabei Tatkraft zeigen können. „Wir wollen uns nicht selber präsentieren, es geht um die Familie und wir freuen uns, wenn wir Gutes beisteuern können“, sagte er.

Neben den Spenden und den Präsenten der Berufsfeuerwehr übergab die Physiotherapie-Praxis „In Balance“ aus Oberweimar Geld an Julia Hartmann und ihre Familie. Die Inhaberinnen Katja Kanyur und Daniela Grigorowicz sammelten dafür im Team und unter den Patienten, von denen etliche selbst eine onkologische Erkrankung hatten oder haben.

Für den Umbau des Hauses wurde die Baugenehmigung bereits beantragt. Startschuss soll im Frühjahr sein.