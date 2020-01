Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spielbücher aus zwei Jahrhunderten

Ein kulturhistorischer Leckerbissen wird am Sonntag, 2. Februar, um 17 Uhr im Baumbachhaus Kranichfeld serviert. Die Geschichte der Spielbilderbücher wird dort von ihren Anfängen in der Zeit um 1800 bis in die Gegenwart hinein beleuchtet und mit vielen Bildbeispielen und Video-Sequenzen dokumentiert. Als Spielbilderbuch versteht man Bilderbücher, die durch Möglichkeiten vielfältiger Veränderungen durch den Betrachter die Grenze zum Spielzeug berühren. Durch Ziehen an Papierlaschen, Drehen oder dem Ausfalten dreidimensionaler Gebilde verändern sich Bildmotive. Spielbilderbücher aus der Anfangszeit des 19. Jahrhundert sind dabei ebenso zu erleben wie Gestaltungen des Münchener Bilderbuchkünstlers Lothar Meggendorfer, Pop-Up-Bücher von Vojtech Kubasta, dessen bewegliche Märchenbücher aus der Tschechoslowakei in die ganze Welt exportiert wurden, und auch Spielbilderbücher moderner Gegenwartskünstler. Ab 14 Uhr ist das Museumscafé im Baumbachhaus geöffnet,und es besteht die Möglichkeit, die Sonderausstellung „Wunderwelten aus Papier – Aufstellspielzeug und Spielbilderbücher“ zu besichtigen.