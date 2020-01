Spielvereinigung ist nicht mehr Sportplatz-Pächter

Mit Beginn des Februars sind in Kranichfeld, was den „Sportpark der Freundschaft“ betrifft, neue Tatsachen geschaffen. Die Spielvereinigung ist nicht mehr Pächter des Geländes – und damit zumindest formal vom Unterhalt der Sportstätte entbunden.

Kegelbahn und Sportplatz werden künftig von der Stadt bewirtschaftet, die dortigen Wohnungen und das Vereinsheim vom kommunalen Eigenbetrieb für Wohnungswirtschaft. So beschloss es der Stadtrat am Donnerstagabend. Wer auf dem Gelände in Zukunft welchen Handschlag erledigt und aus welchen Töpfen das bezahlt wird, scheint derzeit aber noch vage.

Der Sportverein bemüht sich schon seit 2018 darum, aus dem Pachtvertrag auszusteigen. Zum 31. Januar ist die Kündigung nun wirksam. Den Vertrag waren die Sportler mit der Stadt bereits 1996 eingegangen. Seinerzeit wurde das Vereinsheim bewirtschaftet. Es gab drei Mietwohnungen auf dem Gelände. Und auch die Kegelbahn bescherte hinreichende Nutzungsentgelte. Mit diesen Einnahmen konnte die Spielvereinigung für Betriebs- und Nebenkosten aufkommen und Werterhaltungsmaßnahmen bestreiten. Das Modell geriet jedoch in Schieflage. Nur noch eine der Wohnungen ist vermietet. Die Gaststätte steht leer. Und die Nachfrage nach der Kegelbahn ist ebenso gesunken. Trotzdem musste der Verein weiterhin für die laufenden Kosten aufkommen.

Mit dem neuen Thüringer Sportfördergesetz hatte die Spielvereinigung gegenüber der Stadt jedoch neue Argumente in der Hand. Immerhin sagt dieses Gesetz, dass eingetragene Vereine Sportstätten unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommen sollen. Zwar hat der Freistaat diese Regelung mit einer landesweiten Fördersumme von fünf Millionen Euro untersetzt. Dieses Geld, so schätzt Kranichfelds VG-Chef ein, reiche jedoch bei weitem nicht, damit eine Kommune ihre Sportstätten bewirtschaften könne. „In kleineren Gemeinden liegt der Deckungsgrad bei 20 bis 30 Prozent, in einer Stadt wie Kranichfeld vielleicht bei gerade einmal zehn“, sagte Fred Menge. Auf die Stadt kämen deshalb erhebliche Mehrkosten zu, die im Haushalt dargestellt werden müssen. Und noch befindet sich die Stadt Kranichfeld ohnehin in der kommunalaufsichtlich verordneten Haushaltssicherung.

Wenngleich es bisher keine neue vertragliche Vereinbarung nur Nutzung von Sportplatz und Kegelbahn gebe, könne die Spielvereinigung hier weiterhin ihrem Sport nachgehen. Allerdings hofft die Stadt darauf, dass der Freistaat zu seinem Sportfördergesetz möglichst bald die konkrete Durchführungsbestimmung nachreicht. Schließlich bleibe abzuwarten, ob die Vereine auch von jenen Kosten befreit werden, die für die Leistungen eines Platzwartes oder für die Reinigung der Sportstätten anfallen.