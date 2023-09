Spitzen-Organist spielt in Bergern

Bergern. Martin Stephan sitzt am Freitagabend an der Orgel der Matt-Lamb-Kirche.

Ein Orgelkonzert unter dem Titel „Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter an...“ organisiert der Freundeskreis der Matt-Lamb-Kunstkirche „Zum Kripplein Christi“ in Bergern am Freitag, 22. September. Zu Gast ist ab 19.30 Uhr der international renommierte Organist Martin Stephan. Der begann seine musikalische Laufbahn im Leipziger Thomanerchor, studierte an der Weimarer Musikhochschule und absolvierte eine Ausbildung zum Carilloneur in Vilnius und Kaunas. Er lebte und arbeitete unter anderem in Erfurt und Halle/Saale, unterrichtete an der Musikhochschule in Weimar und gastierte auf Konzertreisen in Frankreich, Italien, Belgien, Ungarn, Russland, Polen, dem ehemaligen Jugoslawien und den USA. Eintritt: 8 Euro.